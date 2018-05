3 مميزات جديدة وفرها تحديث ويندوز 10 الجديد

(المستقلة) … وفر تحديث ابريل الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10 عدد من المميزات الجديدة، والتى من شأنها مساعدة المستخدمين على القيام بالكثير من الأمور عبر نظام التشغيل، وفيما يلى نعرض مجموعة من أبرز المميزات التى وفرها آخر تحديث ولا يعرفها الكثيرون كما يلى:

– الحصول على صلاحيات الأدمن

يعتمد الكثير من المستخدمين على قائمة Run للوصول للكثير من الأوامر، إلا أن المشكلة الأبرز كانت تظهر عند محاولة تشغيل أى برنامج من خلالها، إذ أنها لا تتيح تشغيل أى برنامج فى وضع Run as Admin، إلا أن هذا الأمر أصبح متاح من خلال الضغط على Ctrl + Shift أثناء تشغيل البرنامج، فكل ما يحتاجه المستخدم هو كتابة الأمر فى القائمة ثم الضغط على Ctrl + Shift والضغط على اوك ليتم تشغيل البرنامج فى وضعية صلاحيات المدير.

– التحكم فى سرعة تحميل التحديثات

كذلك فإن التحديث الجديد يتيح أيضا تحديد سرعة يتم من خلالها تحميل التحديث وبالتالى لا يؤثر على سرعة الانترنت لدى المستخدم، وذلك من خلال الذهاب إلى Settings ثم اUpdate & Security واختيار Update Settings ثم يضغط على خيار Advanced Options لعرض الخيارات المتقدمة ثم الضغط على خيار Delivery Optimization ومنه أيضا خيار Advanced options المتواجد بالأسفل، ثم نقوم بإضافة علامة بجوار Limit how much bandwidth is used for ثم تحديد السرعة المستخدمة فى التحديثات.

– التحكم فى وضعية الصوت لكل برنامج

وهى خيار يتيح للمستخدم تخصيص وضع الصوت لكل برنامج على حدة، مثل استخدام السماعة الخارجية لمتصفح الإنترنت، والسماعة الرئيسية لبرنامج أخر وهكذا، مما يتح للمستخدم تشغيل أكثر من سماعة من خلال أكثر من برنامج لأكثر من صوت،