3 قطع شوكولا شهريا تمنحك فائدة غير متوقعة

(المستقلة)..كشف العلماء في دراسة حديثة أن الاستهلاك المعتدل للشوكولا، بمعدل نحو 3 قطع شهريا، يقلل نسبة الإصابة بقصور القلب بنسبة 13 في المئة، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويصيب قصور القلب أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويموت ثلثهم تقريبا بعد عام من التشخيص. والقصور القلبي حالة مرضية تحدث نتيجة خلل عضوي يؤثر على وظيفة القلب الرئيسية، وهي استقبال وضخ الدم إلى كافة أعضاء الجسم.

وتوصلت الدراسة إلى أن مادة “الفلافونويد” الموجودة بشكل طبيعي في الشوكولا، قادرة على تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، وتقلل من احتمالات الإصابة بقصور القلب.

لكن الدراسة تحث على الاعتدال في تناول الشوكولا، التي تتوفر على نسبة عالية من السكر والدهون، إذ أن استهلاكها بكثرة يمكن أن يضر بالجسم أكثر مما ينفعه.

وقال الباحثون إن من يتناولون الشوكولا يوميا يرفعون نسبة احتمالات إصابتهم بقصور القلب إلى 17 في المئة.