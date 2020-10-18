3 فوائد للميرمية للبشرة و أجسامنا

المستقلة …. تستخدم عشبة الميرمية منذ قرون عديدة سابقة، ويعود سبب ذلك إلى فوائدها المتنوعة للصحة سواء إذا تم استخدامها طبيًا أو حتى كمادةٍ مضافةٍ على أي نوع من أنواع الأطعمة والمشروبات.

واحدة من استخداماتها الاكثر شيوعاً حول العالم وبالاخص الميرمية الطازجة هي للبشرة والعناية بها.

حيث تملك الميرمية العديد من الفوائد الصحية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام، ومنها فوائد خاصة للبشرة، حيث تحد من حب الشباب الالتهابي، وذلك بسبب احتوائها على بعض أنواع مضادات الالتهابات مثل؛ اللوتولين، وحمض الروزمارينيك.

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كما ان للميرمية دور أساسي في مكافحة والحد من شيخوخة الجلد، بالإضافة إلى مساهمتها في تحسين تجاعيد البشرة.

يذكر أن أهم المركبات التي تحتويها هذه العشبة؛ سكلاريول، المسؤولة عن تثبيط تلف الجلد الذي تتسبب به الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى دورها في استعادة سماكة الجلد التي تم فقدانها بسبب هذا النوع من الأشعة الضارة.