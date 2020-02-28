3 طرق منزلية لاستعادة بياض الأسنان





(المستقلة) – لم تعد الأسنان البيضاء جزء من روتين الجمال، بينما هي دليل على أسنان صحية محمية من البكتيريا.

هناك طرق عديدة تمنحك ابتسامة بيضاء بعضها يتطلب الذهاب إلى طبيب الأسنان، وبعضها يعتمد على وصفات منزلية، ولكن أيا منها له فعالية حقيقية؟.

أوصى طبيب الأسنان الأمريكي، أليكس روبيفان، بحسب حديثه مع مجلة «ويل اند جود»، باتباع ٣ طرق طبيعية تمنحك أسنان خالية من الاصفرار أو البقع، ولكن قبل الحديث بشكل تفصيلي عن هذه الطرق، ذكر أهمية الماء في إزالة بقع الاطعمة، وقال: «عليك تناول كوب من الماء مباشرة بعد الأطعمة التي تحتوي على مركبات صبغية تغير لون الأسنان، مثل القهوة أو الرمان، فهذا من شأنه يحد من تأثير هذه المركبات بشكل آني».

وقدم الطبيب الأمريكي ٣ طرق منزلية لإستعادة بياض الأسنان والحد من الإصابة بالتهابات اللثة والتسويق:

١- التنقية من السموم بالزيوت الطبيعية

يقول «روبيفان» إن سحب السموم المتراكمة في الفم بفعل بقايا الطعام باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، هي طريقة من الطب الشعبي لكنها أثبتت فعاليتها في تبييض الأسنان والحد من بكتيريا الفم الضارة المسببة للتسوس، ووصف طريقة الاستخدام قائلا: «قم بتطبيق ملعقة من زيت جوز الهند على الأسنان لمدة ٢٠ دقيقة، وحتى لا تشعر بالملل، يفضل القيام بهذا الروتين أثناء مشاهدة التلفاز»، ونصح بتكرار نفس الروتين يوميا.

٢- تناول الخضروات والفاكهة القوية لتقشير سطح الأسنان

هناك بعض الخضروات والفاكهة التي لها خصائص تقشر سطح الأسنان بمجرد تناولها، من ثم تمنحك أسنان بيضاء وخالية من الجير، من ضمن هذه الأطعمة التفاح والفجل.

٣- تنظيف الاسنان بالكركم

يوضح «روبيفان» أن الكركم الذي يترك آثار بقع صفراء على الطعام أو الجلد يقوم بمهمة عكسية على الأسنان، ويعود هذا التأثير إلى أنها توابل غنية بمضادات الالتهابات ومضادات البكتيريا، ومن ثم تنقي الفم وتزيل البكتيريا الضارة، أما عن طريقة الاستخدام، فنصح الطبيب الأمريكي بإضافة ١/٢ ملعقة من الكركم إلى ملعقة من زيت جوز الهند واستخدام هذا المزيج لتنظيف الأسنان كل صباح.