3 صفقات تبعد بوجبا عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل

3 صفقات تبعد بوجبا عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل

المستقلة/ -يتلقى الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، صدمة تلو الأخرى بشأن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان اللاعب، قد صرح مؤخرًا أنه يحلم بالانتقال لريال مدريد، لكن تقارير إسبانية أكدت أن الميرنجي غير مهتم بصفقة بوجبا.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن ريال مدريد غير مهتم بالفعل بالتعاقد مع بوجبا، حيث يوجه مسؤولو النادي الملكي تركيزهم نحو صفقات أخرى في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن أولوية الميرنجي تتجه لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي يعد الهدف الأول للنادي الملكي في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه على مستوى وسط الملعب ستكون الأموال الملكية موجهة لحسم التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، الذي حاول ريال مدريد ضمه في الصيف الحالي، لكن تأجلت الصفقة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكرت أن إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يتواجد أيضًا في قائمة أحلام الميرنجي للموسم المقبل، لكن هذا الحلم قد يتأخر إلى صيف 2022.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد ترى أن هالاند هو خليفة كريم بنزيما في هجوم النادي الملكي.