3 خرافات شائعة عن النوم





(المستقلة) – النوم روتين ضروري لصحتنا العقلية والجسدية والنفسية، لكن هناك خلافًا حول مقدار النوم الذي نحتاج إليه وما الذي يشجع على النوم أويعرقله.

واتضح أن بعض الخرافات الشائعة عن النوم يمكن أن تزيد من إرباكنا وبعضها قد يعرضنا للخطر. قام مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة نيويورك بعمل دراسة جديدة، نشرت في مجلة “ويت ميد”، استعرض الباحثون أكثر من 8000 مصدر للوقوف عند خرافات النوم الأكثر شيوعًا وما إذا كانت في الواقع خرافات أو مدعومة بأدلة علمية، ومدى تأثيرها سلبًا على صحة الناس.

الخرافة الأولى: خمس ساعات من النوم كافي

وجد الباحثون أن هذه هي واحدة من خرافات النوم الأكثر شيوعًا، وهو ما يتناقض مع الأدلة العلمية التي تؤكد أن الشخص بحاجة إلى سبع ساعات على الأقل في الليلة هو الأمثل للصحة العامة.

الخرافة الثانية: الشخير غير ضار

أشار الباحثون إلى أنه في كثير من حالات الشخير لا تدعو للقلق. ومع ذلك، فإنه ليس شيئًا يجب الاطمئنان له تمامًا لأن الشخير يمكن أن يكون إشارة إلى توقف التنفس أثناء النوم. يقترح الباحثون استشارة الطبيب إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من الشخير بصوت عالٍ للتأكد من عدم وجود مخاطر لحالة صحية غير ظاهرة.

الخرافة الثالثة: بعض المشروبات قبل النوم تساعد على النوم

هناك اعتقاد شائع بأن تناول مشروب قبل النوم يساعدك على النوم. وفقًا لهذه الدراسة، هناك أدلة علمية على أن المشروبات قبل النوم تمنع الشخص من النوم بعمق، وهو أمر ضروري للصحة العامة.

لا توجد وصفة طبية مثالية للحصول على نوم كافٍ ولكن مع مزيد من المعرفة والنصائح المدعومة من العلوم لبناء عادات نوم صحية أكثر، يمكننا جميعًا الاستمتاع بنوم هاديء وعميق ينعكس على الصحة العامة للشخص.