3 أيار اليوم العالمي لحرية الصحافة

(المستقلة)..يحتفل العالم في كل عام في الثالث من أيار بيوم الصحافة العالمي الذي انطلق من ويندهوك عاصمة ناميبيا.

ففي الفترة بين 23 نيسان و3 أيار في العام 1991، نظم الصحافيون الأفارقة حلقة دراسية تحت إشراف منظمة اليونيسكو في “ويندهوك” من أجل تنمية صحافة إفريقية مستقلة وتعددية، وسمي بإعلان “ويندهوك” الذي اعتمدته اليونسكو لاحقًا.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار رسمي في العشرين من كانون الأول عام 1993، يوم الثالث من أيار يومًا عالميًا لحرية الصحافة.

ويحتفل الصحافيون بهذا اليوم لتذكير حكوماتهم بالكف عن تقييد حرية التعبير وأيضًا للتذكير بالصحافيين الذين فقدوا حياتهم بسبب مهنتهم. فهناك أعداد هائلة من الصحافيين المعتقلين والمفقودين بسبب ممارستهم لمهنتهم.