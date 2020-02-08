3 أسباب وراء تنظيم يورو 2020 في 12 دولة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تقام النسخة المقبلة من بطولة اليورو في الصيف القادم، في 12 دولة مختلفة، لأول مرة في تاريخ البطولة.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أبرز 3 أسباب وراء قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، بإقامة بطولة يورو 2020 في 12 ملعب بـ12 دولة أوروبية.

بطولة احتفالية:

إقامة يورو 2020 تتزامن مع مرور 60 عاما على انطلاق البطولة، ويعد هذا هو السبب الرئيسي وراء تنظيمها في عدد كبير من الملاعب في القارة.

جاي لوران إبشتاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أشار قرار إسناد تنظيم البطولة في 12 دولة يأتي احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاقها، مشيرا في الوقت ذاته أن الويفا لا ينوي تكرار هذا الأمر في النسخ المقبلة.

تجنب ما حدث في مونديال 2014:

البرازيل أنشأت عدة ملاعب جديدة لاستضافة مباريات في كأس العالم 2014، ولم يتم استخدامها بعد البطولة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

الويفا فضّل استخدام ملاعب قائمة بالفعل في عدة دول، بدلا من إقامة ملاعب جديدا يتم هجرها بعد البطولة.

دمج الدول الصغيرة:

الدول الـ12 التي تستضيف البطولة من بينها دول لن تستطيع تنظيم الحدث بمفردها، مثل أذربيجان والمجر ورومانيا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على عدة خطط للتطوير والتنمية في الدول الأعضاء، لذا يسعى لمساعدة هذه الدول على استضافة أحداث قارية هامة.

أين تقام يورو 2020؟:

اختار الويفا 12 ملعبا لاستضافة النسخة المقبلة من اليورو، هي ويمبلي (إنجلترا) وأليانز أرينا (أيطاليا) والأولمبيكو (إيطاليا) وسان ماميس (إسبانيا) والملعب الوطني (رومانيا) ويوهان كرويف أرينا (هولندا) وملعب باكو الأولمبي (أذربيجان) وكريستوفسكي (روسيا) وهامدن بارك (اسكتلندا) وملعب أفيفا (أيرلندا) وباركن شتاديوم (الدنمارك) وبوشكاش أرينا (المجر).

وتقام «يورو 2020» على مدار شهر بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعد النسخة السابقة يورو 2016، الني أقيمت في فرنسا، وتوج منتخب البرتغال بلقبها.