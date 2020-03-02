2877 مبنى تراثي غير معلن عنه في العراق

(المستقلة)..اعلن مدير عام دائرة التراث اياد كاظم عن إعداد المباني التراثية في بغداد والمحافظات و البالغ عددها ٥٩٤٨ مبنى تراثي، المعلن منها ٣٠٧١ و غير المعلن ٢٨٧٧ مبنى .

وقال كاظم في تصريح صحفي، أن الملاكات العاملة في دائرة التراث مستمرة في عملها المسحي للمباني التراثية وفق المواصفات و شروط التصنيف لها، مؤكداً أن من بين أهم شروطها العناصر المعمارية و الزخرفية و تخطيط المباني و الأحداث التاريخية التي مر بها المبنى .

و أشار إلى أن القوانين النافذة تسمح بصيانة المباني التراثية و الحفاظ عليها بشرط استخدام الأساليب العلمية في المحافظة على عناصر الفنية للمباني و استخدام الوسائل الحديثة في الحفاظ على السمات الهندسية و الفنية لها فالمبنى المصنف فئة ( ا ) لا يسمح نهائيا بهدمها و إعادة بنائها و المصنف فئة ( ب ) ممكن الحفاظ على الواجهة و العناصر الرئيسية للموقع و المصنف فئة ( ج ) يمكن هدمها و إعادة بناءها و إضافة واجهة تراثية تنسجم مع الدار .

و نوه إلى أن الدائرة عقدت اجتماعاً موسعاً في الآونة الأخيرة بحضور مستشار الوزارة القانوني و مدير القانونية في هيئة الآثار و دائرة العلاقات الثقافية و أمانة بغداد بهدف الاعداد لتقديم احصائية دقيقة للبيوت و المباني التراثية في بغداد و جردها مع مناقشة المباني التراثية التي تم نقل ملكيتها إلى أمانة بغداد و العمل على إعادتها مرة أخرى إلى هيئة الآثار و التراث .

واوضح أن الأجتماع الاخير يهدف إلى استغلال المباني التراثية من قبل المنظمات الثقافيه في بغداد و المحافظات و العمل على تنشيط الحركة الثقافية في عموم العراق من خلال استخدامها كمراكز و بيوت ثقافية .