ضبط شحنة اراكيل الكترونية معدة للتهريب في مطار بغداد

(المستقلة).. تمكنت الهيئة العامة للكمارك / كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الثلاثاء ٢٠١٨/٧/١٧ من ضبط شحنة من المعسل و الاراكيل الالكترونية بألاضافة الى كمية من أجزاء الاركيلة كانت معدة للتعريب

وقال بيان عن الهيئة ان الشحنة تضمنت ( ٥٠) كارتونة معسل أركيلة الكترونية و (٣٨٠) أركيلة الكترونية و (٦٠) كارتونة هيكل أركيلة و (٣٢٠) هيتر أركيلة و (٢٠) كويل أركيلة .

وأشار إلى إحالة المضبوطات الى الجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.

يذكر ان معسل الأركيلة بالأضافة الى الأركيلة الألكترونية ممنوع استيرادها للبلد بسبب الاضرار الصحية والبيئية التي تخلفها و قد جاءت هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات نتج عنها احباط العديد من محاولات التهريب المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.