(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الاربعاء ، عن القبض على اربعة متهمين بتهريب الاثار ، وضبط بحوزتهم ٤٢ قطعة اثرية مختلفة الاحجام والاشكال في قضاء الشطرة الواقع الى الشمال من مدينة الناصرية .
وقال بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة مشتركة من شرطة الشطرة ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة ، تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين بكمين نصب لهم اثناء قيامهم ببيع ست قطع اثرية “.
واشار البيان الى ” توقيف المتهمين بقرار من قاضي التحقيق المختص استنادا لاحكام المادة (٤٤) من قانون الاثار والتراث تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة “.
القبض على عصابة لتهريب الاثار بحوزتهم ٤٢ قطعة اثرية
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الاربعاء ، عن القبض على اربعة متهمين بتهريب الاثار ، وضبط بحوزتهم ٤٢ قطعة اثرية مختلفة الاحجام والاشكال في قضاء الشطرة الواقع الى الشمال من مدينة الناصرية .