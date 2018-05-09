القبض على عصابة لتهريب الاثار بحوزتهم ٤٢ قطعة اثرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الاربعاء ، عن القبض على اربعة متهمين بتهريب الاثار ، وضبط بحوزتهم ٤٢ قطعة اثرية مختلفة الاحجام والاشكال في قضاء الشطرة الواقع الى الشمال من مدينة الناصرية .

وقال بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة مشتركة من شرطة الشطرة ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة ، تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين بكمين نصب لهم اثناء قيامهم ببيع ست قطع اثرية “.

واشار البيان الى ” توقيف المتهمين بقرار من قاضي التحقيق المختص استنادا لاحكام المادة (٤٤) من قانون الاثار والتراث تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة “.