القوة الجوية يحقق فوزا مهما على العهد في الطريق الى النهائي الاسيوي

سجل للفريق الفائز أمجد راضي في الدقيقة 4، وحمادي أحمد في الدقيقة 85، وصالح سدير من ركلة جزاء في الدقيقة 90 + 4، فيما أحرز للعهد محمد قدوح في الدقيقة 90 + 9.

بداية المباراة أتت سريعة من القوة الجوية، وبعد مرور 4 دقائق فقط تمكن أمجد راضي من إحراز الهدف الأول، بعد عرضية لحمادي أحمد سددها عماد محسن لترتد إلى راضي ليسددها داخل الشباك مسجلا الهدف الأول.

بعد الهدف انخفض مستوى المباراة، بسبب هطول الأمطار، لكن الأفضلية دانت لفريق العهد الذي أهدر فرصة من ركلة حرة نفذها اللاعب نور منصور أبعدها الحارس فهد طالب.

وأهدر القوة الجوية فرصتين من هجمتين مرتدتين، الأولى سددها راضي أبعدها حارس العهد، والثانية انفراد 4 لاعبين لتمرر الكرة إلى مصطفى حسين الذي سددها دون أن يمررها لزملائه ليبعدها الحارس.

وكاد العهد أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر المحترف إدريسيا كوياتي، لكن الحارس فهد طالب تمكن من إبعاد الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد.

في الشوط الثاني تراجع لاعبو القوة الجوية بشكل واضح ليفرض فريق العهد سيطرته، ولاحت له أكثر من فرصة، حيث سدد عيسى يوكوبو كرة علت العارضة، ورد فهد طالب بتسديدة قوية للاعب مهدي فحص.

وأجرى مدرب القوة الجوية راضي شنيشل تبديلين أخرج اللاعب مصطفى حسين وزج باللاعب كرار علي بري، وأخرج أمجد راضي وأشرك صالح سدير، ما أعاد التوازن للفريق.

وخطف حمادي أحمد الهدف الثاني للقوة الجوية بعد أن أخطأ لاعب العهد في إعادة الكرة للحارس مهدي خليل فارتطمت برأس حمادي أحمد وترتد للمرمى ليعزز القوة الجوية النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 85.

وعاد البديل كرار علي بري ليتوغل بكرة من الجانب الأيسر قبل أن يتعرض للعرقلة، داخل منطقة الجزاء من اللاعب المحترف عيسى يوكوبو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها صالح سدير الهدف الثالث في الدقيقة 90 + 4.

وأضاف الحكم 11 دقيقة كوقت بدل من الضائع كون المباراة توقفت لانطفاء أنوار الملعب جراء الأمطار الغزيرة، لكن العهد قلص النتيجة بهدف في الدقيقة 90 + 9، من المباراة بعد أن أرسل اللاعب حسين الزين كرة عرضية تمكن محمد قدوح من إكمالها داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب منتصف الشهر الجاري في بيروت.