28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء ومغادرة 88 ملامسا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر طبي في كربلاء ، مساء الاحد ، إن “المحافظة سجلت 28 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، بموازاة مغادرة 88 ملامسا من الاستضافة الطبية في مدينة سيد الاوصياء التابعة للعتبة الحسينية .

وذكر المصدر الطبي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق سجل (١٢٦٨) إصابة في العراق ، ضمنها 28 إصابة في محافظة كربلاء ، وبحسب بيان وزارة الصحة “.

وقال إن “كربلاء سجلت حالة شفاء واحدة ليرتفع العدد 187 حالة وتم مغادرتهم ردهة الحميات في مدينة الحسين الطبية “.

وأشار الى إن “88 ملامسا لمصابي كورونا ممن تم حجرهم اربعة عشر يوما غادروا الحجر الصحي الاحترازي ، وذلك بعد سلامتهم وخلوهم من الإصابة “.