(المستقلة)..دعا الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي، والمرشح عن إئتلاف النصر، آراس حبيب محمد كريم، المغتربين العراقيين إلى المشاركة في الإنتخابات المقبلة، مطالباً إياهم بتسخير طاقاتهم وخبراتهم لخدمة البلد وإحداث التغيير.

وقال حبيب في رسالة مفتوحة وجهها الى المغتربين وتلقت (المستقلة) نسخة منه ان العراق يقترب من لحظة مفصلية في تاريخه الحديث وهو إمكانية إستكمال التجربة الديمقراطية في البلاد لكن على أسس صحيحة من خلال صناديق الإقتراع.

واشار الى ان الانتصار الذي حققه العراق على الارهاب ” فتح الباب أمام صفحة جديدة في العلاقات بين كل المكونات العراقية أدياناً وأعراقاً ومذاهب وتوجهات”.

واوضح حبيب ان العراقيين “يقبلون اليوم على الحياة المدنية التي بات ينادي بها الجميع كتعبير عن الحاجة إليها من قبل الجميع ولكونها هي وحدها التي تعبر عن إطار صحيح لمفاهيم الوطنية والعدالة وحقوق الإنسان وإنفاذ القانون”.

وذكر ان زيادة نسبة الشباب في المجتمع العراقي “دليلاً على قدرة هذا المجتمع على التجدد والحيوية”.

وخاطب المغتربين بالقول “لأنكم بما تمتلكونه من خبرات وطاقات ولكون بلادكم التي تسمى في كتب المستشرقين والرحالة عبر التاريخ بلاد مابين النهرين ولكونها تملك كل ما يمكن أن يتصوره المرء من ثروات طبيعية وموارد بشرية فإنها تحتاج إلى خبراتكم وطاقاتكم وتفاعلكم.”

واوضح ان مساهمة المغتربين في عملية التغيير سواء من خلال الإنتخابات أوما بعدها عبر توظيف ما يملكومن طاقات وإمكانيات في مختلف الميادين والمجالات هي التي يمكن أن تمنحنا الأمل في كيفية تنفيذ برنامجنا الطموح في دولتنا المعاصرة. هذه الدولة التي حددنا مجالها التطبيقي في ميدانين مهمين وهما النهضة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية.

إنني ولكوني على صلة مباشرة بكم وعبر كل الدول التي تقيمون فبها فإنني مؤمن غاية الإيمان إنكم لن تبخلوا على بدلكم بكل ما تملكون من مواهب وطاقات حتى لو كانت ظروف معينة خارج عن إرادتكم اضطرتكم إلى الهجرة.

فالعراق هو بلدنا جميعاً وليس بوسع طرف أن يدّعي إحتكاره وتصنيف أبنائه طبقاً لما يهوى أو يخطط.



