نوكيا تطرح احدث أجهزتها في العراق بينها واحد مثقوب بالالماس

(المستقلة)..أعلنت شركة HMD العالمية المطورة لهواتف نوكيا، عن وصول أربعة من أقوى وأحدث أجهزتها للعراق، معربة عن سعادتها بذلك، فيما اوضحت أن أحدها يلقب بـ”الهاتف البطل”، وآخر بقوة مدمجة فائقة وبإطار مصقول بمادة الألماس، الى جانب الهاتف “الأسطوري” بحلة جديدة.

وقالت مديرة تسويق الشركة في شرق المتوسط وإيران ميشيل الصدي: نحن سعداء بأن نزود المجتمع العراقي بهواتف ذكية يمكنهم الاعتماد عليها”، مبينة أن “الشركة دخلت الآن عامها الثاني كشركة مطورة لأجهزة هاتف نوكيا، ولقد اكتسبت محبة وإعجاب المعجبين حول العالم”.

وتابعت، أن “الأجهزة الذكية الأحدث من نوكيا تجسد شركات كبيرة وتوفر تجارب نقية وآمنة مدعومة ببرنامج أندرويد ون من قبل غوغل”.

وبخصوص أحدث الأجهزة التي طرحتها نوكيا في الشرق الأوسط والعراق، قالت الصدي، إنها تشمل “هاتف نوكيا 8 سيروكو”، ذو قوة مدمجة فائقة لعشاق نوكيا، مبينة أن “الهاتف مستوحى من تراث التصميم الغني المعروفة به هواتف نوكيا، بشكل أنيق ونحيف يمزج بين الحرفية العالية والدقة المثالية والإبتكارات العصرية الهادفة، وذلك من خلال تقديم مزايا القصصية الرقمية القوية بما في ذلك تقنية البصريات مزدوجة النظر المعززة، والبصريات ZEISS والصوتيات المضبوطة بعناية فائقة وتقنية الصوت المكاني”.

واوضحت، أن “هذا الجهاز يمتاز بوزن مثالي ومتوازن تماماً، حيث يشعر المستخدم بمزيد من الأمان أثناء حمله في الأيدي، وذلك بفضل قبضته المحسنة التي تتميز بإطار فولاذي مقاوم للصدأ مزدوج ومصقول بمادة الألماس، وبكاميرا فائقة الحساسية توفر زوايا ذات درجات واسعة للتعامل مع ظروف الإضاءة المنخفضة، ومستشعر ثانوي بمعدل 13 ميغابيكسل، وكل ذلك بسعر 650 دولارا”.

وتابعت الصدي، أن “الهاتف الآخر هو (نوكيا 7 بلاس) البطل الرائد المناسب للجميع، الذي يتميز بشاشة مزودة بالتقنيات العصرية يسودها المتانة والتصميم الحديث، فضلا عن قدرته الى التقاط أدق اللحظات أثناء التصوير لإنتاج صورة طبيعية تتوفر على كافة التفاصيل التي يحتاجها المستخدم”، مؤكدة أن “الهاتف يتميز بشاشة عالية الدقة بحجم 6 إنش مثالية للتصفح، بسعر 369 دولارا”.

وتحدثت الصدي أيضا عن هاتف “نوكيا 6” الجديد الذي يقدم أداءً أكثر قوة ويحتوي على ميزات جديدة ضمن تصميم أكثر إحكاماً ودمجاً، ويوفر سرعة أكبر مقارنة بالإصدارة السابقة بنسبة 60٪ ، مبينة أن “الهاتف بإمكانه التعرف عليك، وبالتالي فإنه يمكنك إلغاء قفل الهاتف بكل سهولة وبسرعة فائقة عبر التعرف على وجهك، بسعر 233 دولارا”.

أما الهاتف الآخر، فهو “نوكيا 1″، الذي وصفته الندي بالقول، إنه “يوفر تجارب هاتف ذكي متكاملة تتيح التكنولوجيا المتطورة للجميع، ويعد ثورة تقنية متطورة في إتاحة التكنولوجيا للجميع، حيث يقدم كافة أساسيات الهواتف الذكية مع ضمان أعلى معايير الجودة”، مؤكدة أن “هواتف نوكيا اوفت بوعدها في توفير التكنولوجيا المتطورة”.

وتابع الصدي، أن “التشكيلة الجديدة من (نوكيا سمايل) الأيقونية، تمكن المستخدم من تغيير مظهر (نوكيا 1) حسب الرغبة، وكل ذلك بسعر 82 دولارا”.

وبخصوص إعادة إطلاق نوكيا 8110، قالت الصدي، إن “هذا الهاتف يتح فرصة الإسترخاء والإستمتاع بوقتك دون قلق لعلمك بأنه سيوفر لك كل ما تحتاجه من أساسيات ضرورية خلال كافة الأوقات”، مبينة أنه “يتفرد بإعتماده واجهة استخدام مألوفة في منتهى السهولة توظّف مكانيكيات لمس بديهية، إلى جانب استخدام ميزة الإنزلاق للإجابة على المكالمات وإنهائها، فضلاً عن الشاشة التي تقدم عرض الهيلكوبتر التي تدور حول المحور الرئيسي وتقدم مشاهدة جذابة للغاية.

وتابعت، أن “الهاتف الذكي 8110 يأتي مصنوعاً وفق أعلى معايير الحرفية وبسعر 69”.