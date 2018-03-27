الاردن تستضيف المؤتمر الإقليمي السادس لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية

(المستقلة)..بمشاركة اطباء وخبراء في مجال الوبائيات التطبيقية والصحة العامة من العراق ” 13 طبيب وخبير ” افتتح في العاصمة الاردنية عمان المؤتمر الإقليمي السادس لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية “إمفنت الاثنيين.

ويأتي انعقاد المؤتمر الإقليمي السادس للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) تحت عنوان “أساليب ومنهجيات مبتكرة للتعامل مع واقع الصحة العامة في اقليم شرق المتوسط” بهدف عرض مجموعة من المقاربات المبتكرة للصحة العامة.

وتركز جلسات المؤتمر على الكيفية التي يمكن من خلالها تكييف تلك المقاربات مع الواقع والتحديات التي تواجهها منطقة شرق المتوسط في الوقت الحالي.

ويسعى المؤتمر إلى توفير فرصة للعاملين بقطاع الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط لعرض الإنجازات وتبادل الخبرات مع المشاركين من مختلف البلدان، وخلق فرص للقاء المسؤولين والخبراء والعلماء والباحثين والقائمين على الصحة العامة لدراسة ومناقشة المنهجيات المبتكرة في إطار السعي إلى تعزيز واقع الصحة العامة، اضافة الى تشجيع تبادل الأفكار والمقاربات والحلول المبتكرة للتصدي للتحديات والعقبات وسد الفجوات التي تواجهها الصحة العامة في الاقليم.

و قال الدكتور بشير نورمال رئيس مجلس إدارة “امفنت”: نحن نؤمن انه يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت مناسب لتجديد التزامنا نحو تحسين وضع الصحة لمجتمعات المنطقة من خلال جهود الوفود المشاركة في المؤتمر من مختلف دول المنطقة”.

وقال المدير التنفيذي لشبكة الشرق الاوسط للصحة المجتمعية “إمفنت” الدكتور مهند النسور: رسالتنا الرئيسية من هذا المؤتمر هو خلق أفكار والبحث وإيجاد حلول بديلة ومنطقية وهذا يعتبر أهم من مجرد التكيف للوضع خصوصا عندما تكون حاجة ورغبة للتغيير.

وقال مدير شعبة تطوير المؤسسات والقوى العاملة – مركز مكافحة الأمراض الأميركية الدكتور كب باغت: إن “إمفنت” لها مساهمات في تحسين الصحة العامة في المنطقة، مشيدا بجهودها في تحسين مستوى الصحة لمجتمعات المنطقة.

ويعقد المؤتمر بمشاركة 250 من الأطباء والخبراء في مجال الوبائيات التطبيقية والصحة العامة من الأردن، مصر، المغرب، العراق، السعودية، فلسطين، لبنان، السودان، اليمن، تونس، باكستان، أفغانستان، بنغلادش، بالإضافة إلى خبراء الصحة العامة في مراكز مكافحة الأمراض الأميركية CDC والجامعات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المختلفة.

ويتيح المؤتمر الإقليمي السادس للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) الفرصة أمام المختصين في الوبائيات والعاملين في مجال الصحة العامة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لتبادل خبراتهم في التعامل مع التحديات التي تواجهها الصحة العامة.

كما يوفر المؤتمر منصة هامة لرفع مستوى المعرفة والمهارات والخبرات لدى المختصين في الوبائيات والعاملين في مجال الصحة العامة لتمكينهم من تقديم خدمات افضل لبلدانهم.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يعقد مدى ثلاثة أيام في الفترة الواقعة ما بين 27 -29 آذار 2018 جلسات من شأنها أن توفر فرصا قيمة لتبادل المعرفة بشأن التحديات والعوائق التي تعرِض الحالة الصحية لسكان المنطقة للخطر.

كما يوفر منصة لعرض الأعمال المثبتة علميا لمقيمي وخريجي برنامج تدريب الوبائيات الميداني وغيرهم من العاملين في مجال الصحة الذين اختاروا تبادل الإنجازات ونتائج البحوث والاستقصاءات الوبائية الميدانية لأهم الفاشيات والأوبئة التي تعرضت لها بلدانهم والحلول المشتركة التي توصلوا إليها مع المشاركين من مختلف البلدان.