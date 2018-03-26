المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بدآت الانتخابات المصرية الرئاسية صباح اليوم وحتي الان الامور هادئة والامور تسير بسلام وقد أدلى الرئيس المصري بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة الكائنة في مصر الجديدة.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفا و620 قاضياً ( أساسيين واحتياطيين)، حيث يشرف من القضاء العادي ورجال النيابة العامة 8420 قاضياً، ومن النيابة الإدارية 4800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة 3300 قاض، ومن مجلس الدولة 2100 قاض.

ويتابع الانتخابات الرئاسية لعام 2018، 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة.