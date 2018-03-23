الرئيس الفرنسي: هجوم كاركاسون ناجم عن “الإرهاب الإسلامي”

(المستقلة)… أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الجمعة أن الهجوم الذي هز منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا ناجم عن “الإرهاب الإسلامي” وأسفر عن سقوط 3 قتلى و16 جريحا.

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب عودته إلى فرنسا من بروكسل، حيث شارك في أعمال قمة الاتحاد الأوروبي إن “بلادنا تعرض اليوم لعمل إرهاب إسلامي… وقتل المهاجم 3 أشخاص وأصاب 16 آخرين، منهم اثنان في حالة حرجة”.

وأضاف ماكرون أن “جهاز الأمن الفرنسي يدرس حاليا ادعاء “داعش” أنه يتبنى الهجوم في كاركاسون”.

وتابع الرئيس الفرنسي، أنه “أريد أن أؤكد لشعبنا هذه الليلة حزمي الشامل لقيادة هذه المعركة، وأهيب بمواطنينا على أن يكونوا مدركين لوجود التهديد الإرهابي، وكذلك بالقوة والمقاومة اللتين يظهرهما شعبنا كل مرة يتعرض فيها لهجوم”.

وأشاد ماكرون بـ”مهنية وشجاعة قوات الأمن” خلال تعاملها مع الهجوم، لا سيما “التصرفات البطولية” للضابط في القوات الخاصة، الذي سلم نفسه للمهاجم مقابل الإفراج عن الرهائن المدنيين”.(النهاية)