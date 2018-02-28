استعدادات کبیرة فی البصرة لاستضافة المنتخب السعودي

(المستقلة)/نريمان المالكي/ ..تحتضن مدينة البصرة الرياضية بعد ساعات قليلة لقاء كرويا وديا جديدا و مهما بين المنتخب العراقي و المنتخب السعودي في اطار رفع الحظر عن الملاعب العراقية ..

المنتخبان لهما تاريخ حافل من المواجهات الكروية في البطولات الدولية و الودية حيث تقابل الفريقان في احدى و ثلاثين مباراة سبقت..فاز المنتخب العراقي في اربعة عشر مباراة بينما فاز المنتخب السعودي في تسعة مباريات فقط و تعادل المنتخبان في ثماني مباريات منها ..

هذه المباراة جاءت بعد عدد من المباريات التي اجراها المنتخب العراقي على ارضه بعد قرار الاتحاد الدولي بالموافقة للعراق باللعب مع المنتخبات الدولية وديا ..

وقال علي جبار عبد الرضا النائب الثاني للاتحاد العراقي و رئيس اللجنة التنظيمية لـ (المستقلة) ان هذه المباراة تاتي” بعد الخطوة التي قام بها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي برفع الحظر اعطى لبلدنا السماح بلعب المنتخبات الدولية بشكل ودي على ارضه ”

و اضاف عبد الرضا ” سعينا لعمل اكثر من خطوة لمجئ اكثر من منتخب و بالفعل جاء منتخب كينيا و المنتخب الاردني و هذا اللقاء الكبير الودي مع الاشقاء السعوديين”

هذه الخطوات استطاعت كسر جدار الحظر

كما اشاد بالتنظيم الرائع و حظور الجماهير البهية في المباريات السابقة..

حيث اضاف قائلا: نحن نراهن بحضور جماهير بثقل و روحية و تعاون مثالي ،

كما ان لدينا معلومات ان الاتحاد الدولي و الاتحاد الاسوي لديه ارتياح كبير للمباريات التي اقيمت خصوصا على ملعب مدينة البصرة الرياضية ”

و اكد بالقول ” ان بلدنا الان مهيأ لرفع الحظر لان الاتحاد الدولي يسعى لرفع الحظر من خلال شقين هما الجانب الامني و وجود المنشآت الرياضية ”

الان الجانب الامني بفضل الله و القوات الامنية و الحشد الشعبي و بعد القضاء على داعش اصبح الوضع آمن جدا و الامن مستتب في البصرة و بغداد و شمال العراق ”

و الجانب الاخر جانب المنشآت الرياضية، في بلدنا توجد منشآت كبيرة جدا.. في البصرة يوجد ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية..كذلك في كربلاء موجودة و في ميسان موجودة ولا حجة للاتحاد الدولي اطلاقا ”

و عن اهمية هذه المبارات تحدث فالح موسى عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ(لمستقلة) موضحا ”

ان هذه المبارات تكسب اهمية كبيرة بسبب ان المنتخب السعودي متأهل لنهائيات كأس العالم و لم يدخل للعراق منذ حوالي خمسة و ثلاثين عاما بعد انقطاع كبير في العلاقات الرياضية و السياسية و وجوجود وفد كبير من الجانب السعودي و شخصيات اخرى مهمة مثل الاتحاد الاسيوي و الاتحادات الاخرى و لما للمملكة للسعودية من ثقل كبير سواء على الاتحاد الاسيوي و الاتحاد الدولي، كما ان السعودية جانب مؤثر في الخليج و المحافل الاخرى ”

واضاف مؤكدا ” عندما يحضر الجانب السعودي الى العراق يعطي اشارات واضحة و كبيرة للمعنيين في ملف رفع الحظر عن العراق..بأن العراق جاهز..

و اعرب عن امله بالقول بان ننجح في التحضيرات لهذه المباراة مثلما نجحنا في المباريات السابقة

و نتمنى ان تكون هذه اخر محطة من خلال الاستعدادات الكبيرة لرفع الحظر ”

من جانب اخر على الصعيد الجماهيري التي بذلت جهود حثيثة في التحضيرات التوعوية الجماهيرية لهذه المباراة من قبل مجموعة من الشباب تطوعوا للعمل على ايضاح المفهوم الرياضي للجمهور العراقي و فصل السياسة عن الرياضة ”

كما جاء في حديث الاعلامي اركان تقي/احد المتطوعين في حملة (دارك يالاخضر) لـ (المستقلة) ”

إنطلقنا بتاريخ 1/10 ألكترونيا و بعدها باسبوع إنطلقنا ميدانيا لعدد من الاقضية و عدد من مناطق مركز المدينة و الاسواق و في المدارس و الجامعات و استمرت الجولة لمدة سبعة و اربعون يوما في مختلف الاماكن منها التجارية و المدن ”التقينا خلالها اربعمئة الى خمسمئة مواطن تقريبا من مختلف العينات ”

و اضاف قائلا ” وزعنا خلال هذه الجولة منشورات تقوم بتوعية الجمهور و ضحنا فيها ان العلاقات السياسية بين الدول لا علاقة لها بالجانب الرياضي و الفني و هما وجهان لعملة واحدة و هي عملة لتوحيد الشعوب ”

اختتم قائلا ” انتهت الحملة بتاريخ 2018/2/26 بعدما حققت الهدف المرجو منها و الذي شكلت من اجله و هو فصل الاوراق السياسية عن الاوراق الرياضية..

يبقى ترقب الاوساط كافة و الشارع العراقي لهذا الحدث الرياضي المهم و ما سيعقبه من احداث و قرارات مرهونه بنجاحه ”