27 إصابة بمواجهات بين المتظاهرين والأمن ببغداد

المستقلة / أفادت مصادر عراقية، الأحد، بإصابة 27 شخصاً بمحيط ساحة التحرير وسط بغداد، اثر احتدام المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين على طريق محمد القاسم السريع، وقرب ساحة التحرير.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع عدد من المصابين بحالات اختناق، وعدد من الجرحى اثر المواجهات مع قوات مكافحة الشغب.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات عمليات تحشيد وتصعيد من قبل المتظاهرين لتنفيذ مظاهرات مليونية ليوم غد الاثنين في محاولة الضغط على الحكومة والأحزاب السياسية لتنفيذ مطالبها.