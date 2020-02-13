242 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

المستقلة / ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1355 وفاة، بعد تسجيل 242 وفاة في يوم واحد في مقاطعة خوبي.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 60 ألفا، بعد تسجيل 15 الف إصابة جديدة في المقاطعة.

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وقالت السلطات في مقاطعة خوبي اليوم الخميس، إن عدد الوفيات ارتفع في المقاطعة إلى 1310، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 48,2 ألف، وتم شفاء نحو 3441 حالة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد صرح، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء “بحذر شديد”.

وحذرت المنظمة من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

الى ذلك، أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن بلاده تعاملت مع انتشار فيروس “كورونا” المستجد بطريقة شفافة و”مسؤولة للغاية”، بعد انتقادات لبطء تحركها في مواجهة الفيروس القاتل. وقال تشانغ أمس الأربعاء، أمام لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية “تبنينا دائما سلوكا منفتحا وشفافا ومسؤولا للغاية في مواجهة الوباء”.

وأضاف “لقد أبلغنا منظمة الصحة العالمية والبلدان المعنية ومناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان بكل المعلومات عن الوباء بمجرد توفرها، وتشاركنا معهم التسلسلات الجينية للفيروس، وتواصلنا بفعالية مع البلدان الأخرى.