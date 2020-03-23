24 نيسان بداية شهر رمضان في أوروبا

المستقلة /أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ ستكون يوم الجمعة الموافق 24 نيسان 2020م.

وقال المجلس، في بيان له، إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1441هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و26 دقيقة حسب توقيت (غرينتش) من يوم الخميس 23 نيسان 2020م الموافق 30 شعبان 1441هـ، أي ما يوافق الساعة 05:26 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

ويمكن رؤية الهلال في منطقة كبيرة من الأمريكيتين بالعين المجردة، كما يمكن رؤيته في القارة الأفريقية بأجهزة الرصد الفلكي، وعليه سيكون أول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ بإذن الله تعالى يوم الجمعة الموافق (24) نيسان 2020م.

والمجلس الأوربي للإفتاء هيئة إسلامية متخصصة مستقلة، يتكون من مجموعة من العلماء، ويهدف إلى إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم حول القضايا الفقهية المهمة، وإصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروبا، وتحلُّ مشكلاتهم، وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها، وإصدار البحوث والدراسات الشرعية التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وترشيد المسلمين في أوروبا عامة وشباب الصحوة خاصة، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية الأصلية والفتاوى الشرعية القويمة.

تأسس المجلس في عام 1997 في مدينة لندن.