22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين وإخضاع الملايين لفحوص

(المستقلة)..أعلنت بكين الأحد عن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات بالوباء. لكن فرض حجر على بعض الأحياء وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

ويشتبه في أن يكون سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

ومن بين الإصابات المؤكدة ، إصابة ممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ عودة انتشار الفيروس.

وربطت 220 إصابة ببؤرة الوباء الجديدة تلك.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.