21 حالة وفاة بسبب كورونا و516 اصابة جديدة في كوردستان

المستقلة/- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل 21 حالة وفاة، وتشخيص 516 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان انها اجرت 4864 فحصا جديدت بواقع: 1604 في اربيل، 764 السليمانية، 148 كرميان، 2312 دهوك، 36 حلبجة.

واضافت الوزارة انها سجلت 516 اصابة جديدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: 191 اربيل، 93 السليمانية، 27 كرميان، 176 دهوك، 29 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 484 مصابا وكالاتي: 190 اربيل، 24 السليمانية، 28 كرميان، 217 دهوك، 25 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 21 مصابا وكما يأتي: 5 اربيل، 6 السليمانية، وحالة وفاة واحدة في كرميان، و9 في دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات في اقليم كوردستان منذ ظهور الوباء ولغاية الآن بـ45731 مصابا بينما اكتسب من بينهم 29422 الشفاء التام لا يزال 14638 قيد العلاج توفي 1671 مصابا. (النهاية)