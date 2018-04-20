21‎%‎ زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوربي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات السلعية المصرية لاسواق دول الاتحاد الاوروبى حققت زيادة كبيرة خلال عام 2017 حيث بلغت قيمتها نحو 8.1 مليار يورو مقارنة بنحو 6.7 مليار يورو خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 21%

واوضح الوزير ان الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية لهذه الاسواق ساهم فى نمو حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى خلال العام الماضى ليبلغ نحو 28 مليار يورو مقابل 27.3 مليار يورو خلال عام 2016

جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجارى المصرى ببروكسل حول تطور حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى خلال عام 2017.

واضاف قابيل ان الاتحاد الاوروبى يعد الشريك الاقتصادى والتجارى الاول لمصر حيث يمثل الاتحاد الاوروبى سوق التصدير الاهم لمصر ويستحوذ على نسبة 22.7% من الصادرات المصرية للاسواق الخارجية

ومن جانبه اكد احمد عنتر وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى ان المكاتب التجارية فى دول الاتحاد الاوروبى قامت خلال عام 2017 بالترويج للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى الدول المعتمدين لديها واتاحة العديد من الفرص التصديرية والدراسات التسويقية للشركات المصرية، فضلاً عن الاعداد لبعثات المشترين الاجانب لمصر والبعثات التجارية والترويجية المصرية للخارج.

واشار عنتر الى ان اهم دول الاتحاد الاوروبى المستوردة من مصر خلال العام الماضى تضمنت ايطاليا والمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا، لافتاً الى ان بنود الصادرات المصرية التى حققت زيادة خلال عام 2017 الى اسواق دول الاتحاد الاوروبى تشمل الحديد والالومنيوم ومنتجاتهما والاسمدة والسلع الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والبلاستيك ومنتجاته ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية