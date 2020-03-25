2077 متوفى بكورونا في إيران.. و”تدابير صعبة” مرتقبة

( المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المسؤول في الوزارة علي رضا وهاب زادة، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 2077، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 27017 مصابا.

إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس المستجد إلى 9625.

من جهته، أعلن وزير الصحة الإيراني في تصريحات صحافية، أنه “سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة الوباء خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها”.

بدوره، أعلن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، أنه سيتم اعتبارا من الغد أو بعد غد إغلاق المتنزهات والمتاجر الكبرى غير المتعلقة بالمواد الغذائية، والحاجات الضرورية للحياة اليومية.

كما سيتم فرض المزيد من السيطرة والقيود على مداخل ومخارج المدن.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ألمح في وقت سابق الأربعاء، إلى إمكانية تشديد تعامل طهران مع تفشي كوفيد 19، معلناً عن فرض “تدابير جديدة وصعبة” على السكان في الأيام المقبلة.

ورفضت إيران الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد بعد إيطاليا والصين وإسبانيا حتى الآن، فرض تدابير حجر أو عزل على السكان. ورفضت إيران الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد بعد إيطاليا والصين وإسبانيا حتى الآن، فرض تدابير حجر أو عزل على السكان.

وخلال كلمة أمام مجلس الوزراء بثت عبر التلفزيون، أعلن روحاني عن مجموعة جديدة من التدابير “الصعبة على الناس” دون أن يحدد ما إذا كانت ستشمل العزل.

وأضاف “حصل نقاش طويل داخل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حول تعزيز الإجراءات”.

كما أوضح أن وزير الصحة “قدم خطة” على أساس اعتقاده “بأن علينا تشديد التدابير”، مشيراً إلى أن “مشروعاً” يجري تحضيره و”ستتم الموافقة عليه وإعلانه” خلال اليوم.

رفض الحجر

ومع رفضها اتخاذ تدابير إلزامية، حضت السلطات في إيران حتى الآن، السكان على البقاء في المنازل “قدر الإمكان” خلال فترة عطلة رأس السنة الإيرانية التي تشهد عادة حركة نقل كبيرة للقاءات العائلية والسياحة الداخلية.

وأشار روحاني إلى أن المشروع المرتقب “قد يؤدي إلى خلق مشاكل في السفر بالنسبة للسكان وقد يطلب من الناس العودة في وقت أبكر إلى المناطق التي ينحدرون منها”.

كما تحدث عن مشروع “لمدة 15 يوماً” يفترض “تطبيقه بعناية بحلول السبت 4 نيسان/أبريل”، أي خلال 10 أيام. كما تحدث عن مشروع “لمدة 15 يوماً” يفترض “تطبيقه بعناية بحلول السبت 4 نيسان/أبريل”، أي خلال 10 أيام.

ويتزامن هذا التاريخ مع عودة التعليم في المدارس بعد عطلة عيد النوروز.

انتقادات للحكومة

يذكر أن الحكومة الإيرانية كانت تعرضت لانتقادات عدة، لعدم فرضها حظر التجول أو إجراءات إغلاق في البلاد.

وانتقدت، اليوم الأربعاء، مسؤولة في الحكومة المحلية بطهران، روحاني ومستشاريه لعدم اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي على العاصمة التي تفشى فيها الفيروس المستجد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ناهيدة خدا كرمي، عضو مجلس بلدية طهران، قولها إن فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران بات أمرا ضروريا.

وأضافت “لا أعلم من هم الذين يقدمون الاستشارات للرئيس روحاني وباقي صناع القرار، لا بد من اتخاذ قرار سريع قبل فوات الأوان”.

وكان روحاني رفض عدة مرات فرض الحجر الصحي على طهران، فيما اعتبر، الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة الخاصة بمكافحة كورونا أن إيران تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات.( النهاية)