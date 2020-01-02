2020 بانتظار انضمام هاتف جديد لعائلة “غالاكسي” من سامسونغ في يناير 2, 2020 شارك الخبر إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا ام 21سامسونغغالكسيهاتف ذكي قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخبار الكربلائي يصلي صلاة الميت على جثامين الضربة الاميريكية اخر الاخبار امجد عطوان وعلاء عباس في مؤتمر تقديمهما في نادي الكويت اخر الاخبار جثمان سليماني سيزور 6 مدن إيرانية بمراسم تشييع تستمر 48 ساعة اخر الاخبار اعتقال متهمين عراقي وسوري على خلفية اغتيال قاسم سليماني التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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