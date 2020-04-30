20 أميراً سعودياً مصابون بفيروس كورونا

كشف رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير “تركي الفيصل” عن وجود أقل من 20 أميرا فقط مصابين بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، مكذبا في الوقت ذاته ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” في هذا الصدد بإصابة أكثر من 150 أميرا بالوباء.

جاء ذلك في مقال تحت عنوان “خواطر كورونية (2)”، كتبه “الفيصل” ونشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.

وقال “الفيصل”: “فلم تفاجئني جريدة نيويورك تايمز -في خضم انتشار الجائحة- بأن تنشر فِريتين أُخريين من التي عودّتنا افتراءها على المملكة؛ أولاهما: حين ادَّعت أن 150 من أفراد العائلة المالكة أُصيبوا بكورونا، وأن مستشفى الملك فيصل التخصصي قد أُفرغ لهم وحدهم من أجل علاجهم. والحق أنه لم يُصب من آل سعود سوى أقل من 20 فرداً، ولم يُخصَّص المستشفى التخصصي لهم؛ بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة”.

وتابع “الفيصل” أن الفرية الثانية – على حد تعبيره- من قبل الصحيفة الأمريكية، تتمثل في “ما ادَّعته نيويورك تايمز، مع وسائل إعلامية أخرى، من معارضة قبيلة الحويطات مشروعَ نيوم، وبنوا ذلك على نبأ متداول عن تعامل السلطات الأمنية السعودية مع أحد المطلوبين أمنياً من تلك القبيلة الذي أطلق النار على رجال الأمن فلقي حتفه”.