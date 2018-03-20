20 آذار .. اليوم العالمي للسعادة

(المستقلة)..يحتفل العالم اليوم في 20 آذار باليوم العالمي للسعادة، وقد احتفل العالم بأول يوم عالمي للسعادة في 20 آذار عام 2011.

وكان مستشار خاص في هيئة الأمم المتحدة جايمي إيلين، قد طرح فكرة إنشاء يوم جديد للاحتفال بالسعادة للمرة الأولى أمام كبار مسؤولي الأمم المتحدة ونالت فكرته دعما من جانب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية .

ويعود اختيار جايمي ليوم 20 آذار تحديدا كموعد الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، لأنه يتزامن مع ما يعرف بـ”الاعتدال الشمسي”، وهو الوقت الذي تعبر فيه الشمس خط الاستواء، وتحدث هذه الظاهرة مرتين كل عام في حوالي 20 آذار و23 ايلول.