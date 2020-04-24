2.5 مليون دولار أجور عادل إمام لأعمال رمضان

ككلّ عام وقبل أيامٍ قليلةٍ من بدء السباق الرمضاني، تنشغل الصحافة العربيّة بنشر قائمة نجوم رمضان الأعلى أجراً رغم أنه غالباً ما يتمّ التحفّظ على الأجور الحقيقيّة الّذي يتقاضاها الممثلون.

فمن إحتلّ المرتبة الأولى في السباق الرمضاني لعام 2020 وفق الوسائل الإعلاميّة المصريّة؟

تصدّر الممثل المصري عادل إمام قائمة النجوم الأعلى أجراً في رمضان 2020 من خلال مسلسل “فالنتينو”، فتقاضى أربعين مليون جنيه مصري أي حوالي 2.5 مليون دولار أميركي.

ويأتي الفنان المصري محمد رمضان في المرتبة الثانية عن مسلسله “البرنس”، فوصل أجره إلى 18 مليون جنيه مصري أي حوالي 1.1 مليون دولار، وبالتالي إضافة ستة ملايين جنيه مقارنةً بأجره في مسلسل “زلزال” العام الماضي.

وارتفع أجر الممثل المصري أمير كرارة بخمسة ملايين مقارنة بأجره في “كلبش” العام الماضي، فتقاضى هذا العام عن مسلسل “الاختيار” نحو 11 مليون جنيه مصري أي 700 ألف دولار أميركي.

أما الممثل ياسر جلال فيأتي في المرتبة الخامسة، وتقاضى 9 ملايين جنيه مصري أي نحو 570 ألف دولار أميركي عن مسلسله “الفتوة”.

وتقاضت الممثلة نيللي كريم حوالي 7 ملايين جنيه مصري عن مسلسلها “100 وش” أي نحو 440 ألف دولار أميركي لتحلّ في المرتبة الخامسة.