18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

(المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن تسجيل 18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في عموم مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وذكر بيان لوزاة الصحة في الاقليم وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إنها “حجرت 279 شخصاً جديداً”، مبينة أن “عدد الموجودين في الحجر حالياً هو 1232 شخصاً من 20 مكاناً مختلفاً، من بينهم 526 في اربيل و156 من السليمانية و550 من دهوك”.

وأكد البيان “إجراء 1968 فحصاً جديداً منها ٧١٣ في اربيل و ٧٠٨ في السليمانیة و٣٦٥ في دهوك و١٢٢ في كرميان و٦٠ في حلبجة”، لافتا إلى أن “النتائج اظهرت اصابة ٣٤٨ شخصاً جديد بالفيروس من بينهم ٥٦ من أربيل و٢١٦ من السليمانیة و٣٧ من كرميان و٣ من دهوك و٣٦ من حلبجة”.

وأشار البيان إلى أن “34 مصاباً إكتسبوا الشفاء التام من بينهم 22 من أربيل و9 من كرميان و3 من حلبجة”، مؤكدا “وفاة 18 مصاباً من بينهم مصاب واحد من اربيل و14 من السليمانية و3 من كرميان”.

وأفاد البيان، بأن “مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الوباء في الاقليم بلغ 16315 شخصا، خرج من بينهم 15083 معافى”، لافتاً إلى أن “مجموع الفحوصات التي اجرتها الوزارة بلغ 129471 فحصا، بينها 59932 في اربيل و40593 في السليمانية و27968 في دهوك و978 فحصا في حلبجة”.

وأجمل البيان عدد المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره 5533 مصابا من بينهم 1197 من اربيل و4011 من السليمانية و168 من دهوك و157 من حلبجة، فيما اجمل عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام في الاقليم بـ1634 من بينهم 689 من اربيل و768 من السليمانية و133 من دهوك و44 من حلبجة.

ولفت البيان إلى أن “مجموع الاشخاص الباقين في المستشفيات بلغ 3719 مصاباً، بينهم 485 من اربيل و3088 من السليمانية و35 من السليمانية ومن دهوك و111 من حلبجة”، مبيناً أن “مجموع الوفيات بسبب الوباء بلغ 180 حالة وفاة من بينهم 23 حالة في أربيل و155 حالة في السليمانية و2 في حلبجة”.

ووجه البيان، الشكر والتقدير للاطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الطبية الموجودة في الواجب، مجددا الطلب الى المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة ولبس الاقنعة والقفازات اليدوية والاتصال بالخط الساخن 122 في الحالات الضرورية. (النهاية)