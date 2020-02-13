17 عادة يقوم بها الأشخاص الناجحون كل يوم

المستقلة / نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن العادات التي يقوم بها الأشخاص الناجحون كل يوم.

وقال الموقع، في تقريره إن الكثير من الأشخاص الناجحين يتميزون بالانضباط، مما يسمح لهم بممارسة العادات اليومية التي تميزهم عن أي شخص آخر. وتشمل هذه العادات التأمل والتخلي عن الكمال وتخصيص الوقت للتواصل مع الناس والتفكير بتفاؤل بشأن المواقف التي تبدو سلبية. وفيما يلي العادات اليومية للأشخاص الناجحين بشكل استثنائي والتي يعود لها الفضل في نجاحهم.

1. اعتبار الكوارث غير المتوقعة فرصا

وفقا لمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “زي بايوتكس”، زاك أبوت، عندما تحدث كارثة، يجب على الشخص تبنى المشكلة فورًا والتفكير في كيفية إصلاحها في الوقت الحالي. وبمجرد أن يتوفر له طريق للمضي قدماً، يجب أن يفكر في كيفية القيام بشيء مختلف لمنع حدوث هذه الكارثة من جديد.

2. تخصيص 10 دقائق لجعل العشر ساعات القادمة ذات قيمة

أورد الموقع أنه وفقا للرئيس التنفيذي لشركة كونفيفا، بيل ديماس، من المهم أن تبقى هادئًا عند حدوث أي موقف. لذلك، فهو يتأمل كل صباح لمدة 10 دقائق في اليوم ليحافظ على هدوئه. كما أشار ديماس إلى أن تصور ما قد يحدث في ذلك اليوم وكيفية معالجة المشكلات يمثل علاجا ضد الفشل.

3. تخصيص بعض الوقت للتواصل مع الناس

حسب الرئيس التنفيذي لشركة “سانس”، مايك فيلبس، على الرغم من الاجتماعات العديدة غير المخطط لها، من المفيد للغاية أن تجري مناقشات مرتجلة في جميع أنحاء الشركة. لا يساعد هذا الأمر على إبقائك على اتصال بما يجري في جميع أنحاء الشركة فحسب، بل يساعدك على كسر الحواجز مع الموظفين أيضًا.

4. تجنب تكوين آراء دون جمع معلومات كافية حتى تتمكن من التركيز على إستراتيجية رفيعة المستوى

أضاف الموقع أن الرئيس التنفيذي لشركة “دوكتور كرونو”، مايكل نوسيمو، يعتقد بأن تجنب تكوين الآراء حول الأمور قبل جمع معلومات كافية ضروري لاتخاذ قرارات صحيحة. وهذا يعني التركيز بشكل أقل على الانطباعات الأولى والتركيز أكثر على الأفكار المقدمة من أعضاء الفريق ومن الخبراء في مجالاتهم.

5.حاول رؤية العالم من منظور شخص آخر

أشار الموقع إلى أن جميعنا يرى العالم من وجهة نظره التي تستند إلى مجموعة محددة من التجارب، لهذا السبب من المهم أن تبحث كل يوم عن فرصة لتغيير تلك النظرة الضيقة واكتشاف وتعلم شيء جديد مثل الاستمتاع بلحظة ما والاحتفال بأفكار شخص آخر.

6. اختيار النشاط الذي يجبرك على الابتعاد على العمل

وفقا لمينالي شاتاني، وهي أحد مؤسسي ماركة “وايلد وان”، يمكن أن يساعدك اختيار نشاط يبعدك عن العمل ويساعدك على نسيان ضغوطه على تهدئة أعصابك في نهاية يوم حافل. بإمكانك أن تعد عشاءا لصديقك، وعلى الرغم من أن ذلك يمثل أمرا بسيطا، بإمكانه أن يجلب لك المزيد من السلام والسعادة.

7. تخصيص بعض الوقت للتفكير العميق

أوضح الموقع أنه حسب رئيس شركة “دايناميك إيلد”، لياد أغمون، مع وجود الكثير من المهام التكتيكية التي تتطلب الحل في أسرع وقت ممكن، يجب أن يتوفر وقت للتفكير في هدوء لتحديد إستراتيجية واضحة قد تؤدي إلى النجاح طويل الأجل. ويجب على المخ أن ينتقل من وضع تقوده المهام إلى وضع تفكير أعمق، ولكي تفعل ذلك، خصص ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيًا تمامًا للتفكير العميق.

8.تجهيز الملابس الرياضية مسبقا قبل ليلة

وفقا لستايسي غارسيا، وهي مرأة أعمال وخبيرة تصميم، فهي تجهز ملابسها الرياضية في الليلة السابقة من أجل إعطاء أولوية للتمرين.

9. التوقف عن إتباع تقنية ترك صندوق البريد الإلكتروني فارغا

أفاد الموقع بأن الجميع يسعون إلى إتباع تقنية ترك صندوق البريد الإلكتروني فارغا، ولكن وفقا لمؤسس ورئيس شركة “أونفليت”، خالد نعيم، تعد هذه الطريقة صعبة إلى حد ما. وبدلاً من إتباع نصائح الآخرين بشكل أعمى، وعند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الواردة بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القلق و مساعدتك على تحسين عاداتك وطرق عملك بدلاً من الاعتماد على الآخرين لتأسيسها لك.

10. التخطيط للمستقبل بوضوح

وأشار الموقع إلى أن آرت لي، الرئيس التنفيذي لشركة روف كونسبتس يرى أن لدى جميعنا فكرة عما يمكننا فعله وما لا يمكننا القيام به في حياتنا. يعتقد أن جميع المبدعين ذوي القيمة الكبيرة في عالمنا لديهم شعور بمصيرهم، ولديهم تصور مفصل لملامح مستقبلهم. وتجدر الإشارة إلى أن إيماننا بمصيرهم يتيح لعقلنا الباطن أن يبدأ في التفكير في طرق تسمح لنا بتحقيق أهدافنا، سواء أثناء فترات النوم أو حياتنا اليومية.

11. وضع قائمة مهام

وحسب ستيفن تشن، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سكان وال هيلث، يعد وضع قائمة مهام يومية قصيرة تتضمن جميع الأمور التي أرغب في إنجازها، أمرا مهما. نظرا لأن ذلك يساعده على رؤية قائمة المهام والاجتماعات والمكالمات الخاصة به كلها في مكان واحد، ويكون واقعيا بشأن مقدار ما يمكن إكماله في يوم واحد.

12. النظر إلى الجانب المشرق للحياة

نقل الموقع ما جاء على لسان كبيرة مديري التسويق ورئيس الاتصالات المؤسسية في شركة سابيانز، يافا كوهين-إفرا التي أوضحت أنها عندما تشعر بالتوتر أو القلق، تُذكر نفسها أنه ينبغي لها النظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة، حيث أن الإيجابية لا تجعلها تشعر بشكل أفضل فحسب، بل إنها تساعدها على تحسين جودة عملها وعلاقاتها.

13. لعب لعبة التظاهر مع أطفالهم

وفقا لتال جوتمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيمينو، إنه قبل مغادرته المنزل لإيصال أطفاله إلى رياض الأطفال، يجد نفسه في كثير من الأحيان مضطرا للعب لعبة أسماك قرش الزومبي. وهذا ما يجعله يشارك أطفاله هذه اللعبة. ومن المرجح أن ذلك سيجعله يتأخر قليلا عن دوامه، لكن ذلك يجعل من يومه مختلفا تماما ويحسن من مزاجه.

14. المرح

أورد الموقع أن موشيه شليسيل، أحد مؤسسي شركة غارد كنوكس ومديرها التنفيذي دائما ما يخصص لإضفاء طابع المرح على حياته في الحياة ولا يترك العمل يهيمن على كل جانب من جوانب أيامه. فضلا عن ذلك، هو يحاول دائما تخصيص وقتا للإعتناء بنفسه لكي يكون قادرًا على الاهتمام بعمله، نظرا لأن ذلك يساعده على زيادة تركيزه والنجاح في إبرام المزيد من الصفقات.

15. فكر في المشاكل المحتملة قبل الذهاب إلى السرير

نوّه الموقع بأن الوقت الأكثر إبداعًا بالنسبة للفرد يكون قبل النوم. حسب ناتالي تشوفا، من المفيد تخصيص بعض الوقت قبل النوم لمراجعة برنامج الأيام القليلة القادمة. على سبيل المثال، التخطيط لاجتماعات العملاء، وتصور السيناريوهات المحتملة والتمرّن عليها ذهنيا.

بالنسبة للمهام الأساسية، من المهم دراسة النكسات والاستراتيجيات المحتملة التي قد تؤدي أحيانا إلى أفكار مبتكرة. قد يكون الأمر مفاجئًا، ولكن مع كل هذا التخطيط سوف تنام بشكل سليم وأنت مستعد دائمًا لما قد يجلبه لك المستقبل.

16. الحفاظ على صندوق البريد فارغا

ذكر الموقع أن بداية اليوم بذهن صافِ وصندوق بريد فارغ يمهد الطريق ليوم أكثر إنتاجية. من جهته، بيّن إيدن أميراف أنه يبدأ صباحه كل يوم مع قهوة في بيئة ملهمة، وعادة ما يكون مقهى هادئ، حيث يستغرقه الأمر بضع لحظات للتنفس وتنظيم أفكاره وترتيب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به. في الواقع، تساعد هذه اللحظات القليلة الهادئة في إنجاز الأمور بأسرع وقت ممكن وبفعالية وكفاءة أكبر. بعبارة أخرى، ينبغي أن تكون متابعة البريد الإلكتروني أحد أهم الأوليات.

17. التأمل لمدة نصف ساعة

تطرّق الموقع إلى أن قضاء بعض الوقت في التأمل قبل بدء الحياة اليومية من شأنه أن يساعدك في بدء اليوم بعقلية منفتحة وبداهة مصقولة. حيال هذا الشأن، أوضح آدي أزاريا، الرئيس التنفيذي لشركة “ووركيز”، أن ممارسة التأمل بشكل يومي ساعده في مواجهة التحديات اليومية، بدءا من تجنب الانحرافات أثناء اجتماعات العمل المهمة وصولا إلى اتخاذ القرارات الفعالة. في الحقيقة، ممارسة التأمل لمدة نصف ساعة كل يوم من شأنه أن يؤثر على صحتك بشكل مفاجئ.