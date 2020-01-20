155 من أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات 2020 الوجبة الأولى و الثانية

المستقلة / أعلنت اليوم وزارة الاتصالات عن موعد مقابلة السادة الذين ترشحوا للمقابلة ذوي اختصاص (هندسة شبكات) فقط.

فيلزم على السادة الذين ترشحوا للمقابلة الحضور الى مقر الوزارة الكائن في منطقة المأمون مجاور برج بغداد

الساعة 10 صباحا و حسب الجدول أدناه:

1- الوجبة الأولى : يوم الأربعاء الموافق ل 22/01/2020من التسلسل رقم 1 و الى التسلسل رقم 80

2- الوجبة الثانية : يوم الخميس الموافق ل 23/01/2020 من التسلسل رقم 81 الى التسلسل رقم 155

و للإطلاع على أسماء المقبولين من الوجبة الأولى و الوجبة الثانية و التسلسلات من خلال الرابط