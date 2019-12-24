150 وحدة سكنية مجانا للأسر العائدة والنازحة في المناطق المتضررة

(المستقلة)..ناقش وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى مع مدير عام الشركة العالمية الباكستانية لدى العراق محمد فيصل عارف،اليوم، إمكانية أيجاد فرص استثمارية للمجمعات السكنية لفئات عناية الوزارة باستخدام تقنية نظام إنشائي سهل وسريع .

واتفق الجانبان على أنشاء مشروع مجمع دور واطئة الكلفة مكون من (150) وحدة سكنية مجانا في احدى المناطق المتضررة من داعش الإرهابية ليكون انموذجا من الشركة ولأجل الاطلاع على نوعية البناء وسرعة انجاز المشروع .

وأشار الوزير الى ان” التباحث مع الشركة العالمية حول الإسراع بإنشاء دور واطئة الكلفة لتخصيصها وتوزيعها للاسر النازحة والعائدة وفق المواصفات العالمية ” وتأتي هذه الخطوة تلبية لحزمة الإصلاحات الــتــي تطلقها الحكومة والتخفيف عن كاهل فئات عناية الوزارة وتشجيعها على العودة الى اماكن سكناهم الاصلية “ .

من جانبه قدم عارف شرحًا عن سيرة الشركة وأعمالها المماثلة ، موضحا ان الشركة العالمية الباكستانية تضم فروعا في اغلب دول العالم وتمتاز بسمعة جيدة ولديها الخبرة الكافية في مجالات التصاميم والانشاء والاعمار ، منوها عن شكل العلاقة التاريخية التي تربط البلدين ( العراق والباكستان ) ، وهي من موجبات تواجد شركاتهم في البلاد .