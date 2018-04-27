150 شركة أجنبية تمثل 17 بلداً . تبحث فرص الاستثمار بالعراق

(المستقلة)… انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال ملتقى فرص الاستثمار الذي تنظمه الهيئة الوطنية للاستثمار، بمشاركة 150 شركة تمثل 17 بلداً عربياً وأجنبياً.

والملتقى الذي تستمر أعماله يوما واحدا، هو استكمال لمؤتمر المانحين الذي انعقد في شباط / فبراير الماضي في دولة الكويت، وخصصت عبره الدول المانحة تعهدات بقيمة 30 مليار دولار لإعادة الإعمار والبناء.

ويسعى العراق من خلال تنظيم الملتقى، إلى إطلاع الشركات الاستثمارية الأجنبية على الفرص المتاحة في المدن العراقية، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية رؤوس أموال المستثمرين.

ووقعت الهيئة الوطنية للاستثمار خلال الملتقى، على 9 مذكرات تفاهم لمشاريع استثمارية مع شركات كويتية وبريطانية وإماراتية، في مجال إعادة تأهيل وبناء أسواق مركزية ومجمعات سكنية وفنادق، في محافظات واسط والبصرة وبغداد وصلاح الدين.

وقدرت الحكومة العراقية في شباط / فبراير الماضي، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ 88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية وخاصة مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية في المحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى ثلاث سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم “داعش” الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف 2014. (النهاية)