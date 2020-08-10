15 نوع من الطعام يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

أكد باحثون أن من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التاريخ المطبوع على الطعام المعلب هو موعد نهائي صارم للتخلص منه.

ونقل موقع (العربي الجديد) عن موقع (Insider)، إن أحد العناصر الوحيدة في الولايات المتحدة ذات تاريخ انتهاء الصلاحية الخاضع للتنظيم الفدرالي هو حليب الأطفال، أما التواريخ المطبوعة على المنتجات، والتي تطلب استهلاك الغذاء قبل التواريخ المحددة، في مجالات عديدة إرشادات أكثر منها قاعدة.

وأوضح بول فانلندهام، عضو هيئة التدريس في مركز إدارة الأغذية والمشروبات بجامعة جونسون وويلز، تشير هذه التواريخ إلى جودة الغذاء بدلاً من سلامته.

وعندما يتعلق الأمر بهذه المواد الغذائية الخمس عشرة، يمكنك في الغالب تجاهل التاريخ الموجود على العبوة.

المعكرونة

يمكنك الاحتفاظ بالمعكرونة الجافة والمعلبة لمدة عام أو عامين بعد التاريخ المطبوع.

المعكرونة الطازجة (غير المطبوخة)، التي تجدها غالباً في برادات البيع، جيدة فقط لمدة أربعة إلى خمسة أيام بعد التاريخ المطبوع على العبوة. عند تجميدها، ستبقى لمدة ستة إلى ثمانية أشهر.

حبوب الإفطار

إذا تم فتحها، ستبقى الحبوب المفضلة لديك طازجة لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.

في المقابل، ستبقى الحبوب المطبوخة مثل دقيق الشوفان لمدة أربعة إلى خمسة أيام فقط في الثلاجة بمجرد إعدادها.

البيض

بغض النظر عن التاريخ المطبوع، غالباً ما يكون البيض آمناً للاستخدام في غضون ثلاثة إلى خمسة أسابيع من تاريخ شرائه. يحفظ البيض المسلوق لمدة تصل إلى أسبوع في الثلاجة.

هناك العديد من الطرق للتحقق مما إذا كانت البيضة قد تضررت، مثل إجراء اختبار الطفو أو شم رائحتها لمعرفة ما إذا كان لها رائحة كبريتية،، ولكن بشكل عام، كلما كانت البيضة طازجة كان طعمها أفضل.

اللحوم والدواجن النيئة

يحافظ اللحم والدواجن النيئة على تاريخ بيعها لفترة طويلة إذا جمدتها.

على الرغم من أن اللحوم والدواجن النيئة ستحتفظ بها لبضعة أيام فقط في الثلاجة، يمكن الاحتفاظ بهذه العناصر بعد تاريخ بيعها إذا قمت بتجميدها.

ووفقاً لـ FoodSafety.gov، سيستمر اللحم المفروم المجمد من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويمكن تجميد الدجاج الكامل أو الديك الرومي لمدة تزيد عن عام.

الأسماك

تدوم الأسماك النيئة لفترة أطول في المجمد. ووفقاً لـ Eat By Date، يمكن أن تستمر الأسماك النيئة لفترة أطول – بين ستة وتسعة أشهر – إذا قمت بتجميدها.

يمكن أن تدوم الأسماك المدخنة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر في المجمد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاحتفاظ بالأسماك المعلبة غير المفتوحة (مثل التونة) بين سنتين وخمس سنوات بعد التاريخ المطبوع.

الأجبان

كما هو الحال مع العديد من المواد الغذائية، سيخبرك المظهر والرائحة عما إذا كان الجبن آمناً للأكل أكثر من الرقم الموجود على العبوة.

الخضار الورقية

يمكن إحياء الخضار الورقية، بما في ذلك السلطات المعبأة في أكياس، بالماء المثلج إذا بدأت في الذبول.

لا تأتي جميع المنتجات مع تاريخ صلاحية، ولكن العناصر المعبأة في أكياس مثل السلطات والكرفس المقطّع غالباً ما تحتوي عليها.

لحسن الحظ، كما يشير “مستودع شيكاغو للأغذية الكبرى”، يمكنك إنعاش الخضر شبه الذائبة عن طريق غمرها في ماء مثلج لمدة خمس إلى 10 دقائق.

منتجات الحليب

يمكنك الاحتفاظ بمنتجات الحليب بعد خمسة أيام أو أكثر من تاريخ الصلاحية.

طول صلاحية الحليب يعتمد على محتواه من الدهون. والحليب الخالي من الدهون يمكن أن يستمر ما بين سبعة إلى عشرة أيام، يمكنك الاحتفاظ بالحليب كامل الدسم من خمسة إلى سبعة أيام بعد التاريخ على العلبة.

إذا كانت أنواع الحليب غير مفتوحة ومستقرة على الرف، وغير مصنوعة من منتجات الألبان (أي من البدائل النباتية)، تبقى لفترة أطول بكثير حتى شهر بعد تاريخ البيع.

المعلبات

على الرغم من أن جميع الأطعمة المعلبة لن تدوم إلى ما لا نهاية، إلا أن معظمها له مدة صلاحية تتجاوز تاريخ البيع أو التاريخ الأفضل.