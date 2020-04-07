المستقلة /بعد انفراجه شهدتها مدينة ووهان الصينية اثر فيروس كورونا المستجد، كشف علماء أن 15% من القطط في ووهان مصابة بكورونا.

واكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة 15 بالمئة من القطط المشردة وفي المأوى في ووهان بفيروس كورونا، حسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية بيو ويفكس، اخيرا.

واختبر المتخصصون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشي الفيروس و39 قبل تفشي المرض، حيث اتضح أنه قبل انتشار الفيروس، لم تكن الحيوانات مصابة، ولكن بعد التفشي، أصيبت 15 من أصل 102 قطة.

في الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء الصينيون أن القطط لا تمرض فقط بكوفيد -19، ولكنها عندما تصاب بالعدوى تموت بنسبة 100 بالمئة من الحالات.