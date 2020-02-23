1450 دارس يؤدون الامتحان النصفي لمحو الامية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أدى اليوم الأحد، 1450 دارس الامتحان النصفي لمراكز محو الامية المفتوحة في ميسان.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة )ان مرحلة الاساس تضمنت 814 دارس والتكميل 283 والخامس 164 والسادس 187

واوضح ان هذه الدفعة هي الثامنة للمراحل الاساس والتكميل والصف الخامس والسادس من الذكور والاناث

واشار الكعبي الى ان المديرية هيأت المستلزمات الضرورية لاجراء الامتحانات من مراقبين ودفاتر وقاعات امتحانية موزعة في جميع الاقضية والنواحي في ميسان .