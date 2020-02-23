1450 دارس يؤدون الامتحان النصفي لمحو الامية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أدى  اليوم الأحد، 1450  دارس الامتحان النصفي لمراكز محو الامية المفتوحة في ميسان.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة  )ان مرحلة الاساس تضمنت 814 دارس والتكميل 283 والخامس 164 والسادس 187

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واوضح ان هذه الدفعة هي الثامنة للمراحل الاساس والتكميل والصف الخامس والسادس من الذكور والاناث

واشار الكعبي الى ان المديرية هيأت المستلزمات الضرورية لاجراء الامتحانات من مراقبين ودفاتر وقاعات امتحانية موزعة في جميع الاقضية والنواحي في ميسان .

 

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