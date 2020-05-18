145 نائب يقدمون طلبا لاستئناف عقد الجلسات واللجان النيابية

(المستقلة)..استلم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين طلبا قدمه عضو لجنة الصحة غايب العميري، مرفقا ب اسماء وتواقيع 145 نائب ، يدعون فيه رئاسة المجلس لاستئناف عقد الجلسات بشكل منتظم وعمل اللجان النيابية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة ، نظرا لما يمر به البلد من تحديات صحية وامنية واقتصادية وسياسية .

واوعز الكعبي الى مدير الدائرة البرلمانية في المجلس لعرض الطلب في الاجتماع المقبل لهيأة رئاسة مجلس النواب وتحديد موعدا للبدء بعقد الجلسات وفقا للنظام الداخلي ، وضرورة تفعيل عمل السلطة التشريعية في ظل التحديات والازمات التي تعصف بالبلد واهمها وباء كورونا .