14 أسدا يهربون من حديقة في جنوب افريقيا

(المستقلة)..تمكن 14 أسدا من تخطي حدود حديقة “كروغر” في شمال شرقي جنوب أفريقيا بالقرب من الحدود مع موزمبيق.

وأصدرت السلطات تحذيرا للسكان في المناطق القريبة بالبقاء متيقظين في جميع الأوقات بعد رصد أحد الأسود بالقرب من أحد المناجم الضخمة، وذلك وفقا لصحيفة “غارديان”.

ولم يتضح كيف فرت الأسود من حديقة “كروغر”، لكن متحدثا باسم الحكومة أكد أن حراس الغابات يراقبون الحيوانات عن كثب، لافتا إلى أنه سيتم الإمساك بها وإعادتها.

وعادة ما تكون الحدائق الوطنية محاطة بأسيجة عالية، تعتقد السلطات أن الحيوانات غير قادرة على القفز فوقها.

وتعد “كروغر” واحدة من أكبر الحدائق البرية في أفريقيا، ومعظم أجزائها محاط بسياج.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل طفل في الثانية من عمر بأنياب فهد داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في حديقة “كروغر” نفسها.

المصدر: Sputnik Arabic