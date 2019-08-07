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13 مليار دولار خسائر العراق سنويا بسبب الاتصالات والمنافذ الحدودية

07/08/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله /..  كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، إن العراق يخسر سنويا 13 مليار دولار بسبب ملفي عدم تسديد رسوم شبكات الاتصالات والمنافذ الحدودية في العراق بسبب الإهمال والتلكؤ في إجراءات إدارية  .

وقال المسعودي لـ ( المستقلة ) إن “العراق يخسر سنويا أربعة مليارات دولار بسبب عدم دفع العديد من شبكات الاتصال والقنوات الفضائية والكيبل الضوئي لما عليها من رسوم “.

وأضاف كما ” يخسر العراق أيضا  مبالغ  تسعة مليارات دولار سنويا بسبب المنافذ الحدودية ، خصوصا المنافذ في الاقليم  ، والبصرة ، المحاذية من الجانب الإيراني “.

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