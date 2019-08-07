13 مليار دولار خسائر العراق سنويا بسبب الاتصالات والمنافذ الحدودية

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، إن العراق يخسر سنويا 13 مليار دولار بسبب ملفي عدم تسديد رسوم شبكات الاتصالات والمنافذ الحدودية في العراق بسبب الإهمال والتلكؤ في إجراءات إدارية .

وقال المسعودي لـ ( المستقلة ) إن “العراق يخسر سنويا أربعة مليارات دولار بسبب عدم دفع العديد من شبكات الاتصال والقنوات الفضائية والكيبل الضوئي لما عليها من رسوم “.

وأضاف كما ” يخسر العراق أيضا مبالغ تسعة مليارات دولار سنويا بسبب المنافذ الحدودية ، خصوصا المنافذ في الاقليم ، والبصرة ، المحاذية من الجانب الإيراني “.