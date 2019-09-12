120 ألف دولار تم تحويلها بالخطأ إلى حسابهما.. فكيف تصرفا؟

(المستقلة)… لم يتردد زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية في قبول هدية ثمينة، وصلت إليهما بشكل غير متوقع تماماً. فعلى حين غرة، وجد الزوجان أن رصيدها البنكي قفز من 1000 دولار ليصل إلى 120 ألف دولار دفعة واحدة، حسب ما أورد موقع صحيفة “دي فيلت” الألمانية.

وأخذ الزوجان على الفور في الاستمتاع بهذه الهدية المفاجأة، فقد اشتريا أكثر من سيارة مميزة وبأثمنة متفاوتة، وسددا كذلك بعض الديون التي كانت عليهما، فضلاً عن إعطاء مبلغ 15 ألف دولار لبعض الأصدقاء، الذين كانوا في حاجة للمساعدة.

أما عن مصدر هذا الأموال التي وصلت إلى حسابهما، فقد أشار موقع قناة “cbsnews” الأمريكية أن بنك “BB&T”، كان ينوي تحويل مبلغ 120 ألف دولار إلى شركة استثمار، بيد أنه أخطأ وأرسل الأموال إلى الزوجين وليامز.

وتابع نفس المصدر أنه بمجرد اكتشاف أمر الخطأ، سارع البنك إلى سحب الأموال من حساب وليامز، غير أن البنك اصطدم بحقيقة انفاق وليامز لكل الأموال تقريباً. وقالت شرطة بنسلفانيا إنه “خلال التحقيق، اعترف وليامز بأنهما كانا يدركان أن الأموال المُودعة في حسابهما لا تعود لهما، وأنهما اشتريا العديد من الأشياء بهذه الأموال”. هذا وألقي القبض على الزوجين وليامز، وقد تم تحويل الأمر إلى المحكمة والتي تنظر باتهامهما بجريمة السرقة.

في المقابل، نقل موقع صحيفة “واشنطن بوست” عن براين دافيس، المتحدث باسم بنك “BB&T”، قوله “لا يمكننا التعليق على تفاصيل هذه القضية وذلك بسبب مسألة الخصوصية، غير أننا نعمل بأسرع ما يمكن لمعالجة أي مشكلة تؤثر على عملائنا”. (النهاية)