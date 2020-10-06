12 محافظة عراقية تشارك في خدمات الزيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية بلدية محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء ، عن مشاركة ( 12 ) محافظة عراقية في الخطة الخدمية لزيارة اربعينية الامام الحسين وأخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام .

وقال مدير البلدية المهندس عبير سليم في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” ( 3500 ) مشارك في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ، بين كادر متقدم من مهندسين وملاحظين وسائقي وعمال النظافة ، وكذلك ما يقارب 1000 متطوع من منظمات المجتمع المدني “.

وأوضح إن ” ( 12 ) محافظة عراقية شاركت بالجهد الخدمي ، إضافة إلى ( 600 ) آليات تخصصية “.

وأضاف إن “كوادر مديرية البلدية رفعت ما يقارب ( 8620 ) طن من النفايات ، لحد اليوم”.

وبين إن ” الجهد مستمر والوتيرة بتصاعد للعد التنازلي لقرب زيارة الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام ، والكوادر على اهبة الاستعداد وعمليات التنظيف على مدار 24 ساعة ، وهناك جهد من كل الاليات ، بالإضافة الى اليات الحشد الشعبي ،و المحافظات العراقية “.