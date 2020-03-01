117 إصابة بكورونا في ألمانيا

المستقلة /افادت احصاءات رسمية ان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المانيا ارتفع الاحد الى 117.

واكثر من نصف المصابين من سكان مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الاكثر اكتظاظا وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الاسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.

وانتشر الفيروس في تسع من مقاطعات البلاد ال16، وبين المدن التي سجلت فيها اصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.

وابدى وزير الداخلية هورست سيهوفر في مقابلة الاحد مع صحيفة بيلد ام تسونتاغ تفاؤله بقرب التوصل الى لقاح ضد الوباء.

وقال “اعتقد ان لقاحا سيكون متوافرا بحلول نهاية العام”، لافتا الى انه بات يحجم عن مصافحة من يلتقيهم.

وسئل عن احتمال فرض حجر صحي على مدن ومناطق برمتها، فاجاب ان “سيناريو مماثلا سيكون الحل الاخير”.

واعلنت مقاطعة بافاريا تسجيل اربع اصابات جديدة السبت.

وتمكن مئات الاشخاص من العودة الى منازلهم بعد 14 يوما في الحجر الصحي في منطقة هاينسبرغ بمقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.

واوضح وزير المال اولاف شولتز ان الحكومة مستعدة لمساعدة المؤسسات الصناعية والشركات المتضررة من هذا الوضع، وقال لصحيفة دي فيلت “اذا تطلب الوضع، لدينا الوسائل لاطلاق مجموعة اجراءات مالية”