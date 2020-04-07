11 إصابة جديدة بكورونا في البرلمان الإيراني

(المستقلة)..أعلن عضو في البرلمان الإيراني أنه تم الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.

ولفت أكبر رنجبر زادة، عضو لجنة رئاسة البرلمان، إلى أن نوابا أجروا فحوصات كورونا خلال اليومين الماضيين، وثبتت إصابة 11 نائبا منهم بالفيروس.

من جهته قال عضو البرلمان عن مدينة أردكان محمد رضا تابش: “قدمنا مشروع قامون لتعطيل البلاد لشهر كامل لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين وبعد ذلك لن نتمكن من عقد اجتماعات البرلمان”.

وبحسب وكالة “إيسنا” الإيرانية، أجرى 270 نائبا وموظفا في البرلمان فحوصات فيروس كورونا.

من جهة أخرى، رفض البرلمان الإيراني مشروع قانون ينص على تعطيل البلاد لمدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصوت النواب عن طريق القيام والجلوس بالأكثرية ضد القانون، الذي كان قد وقع عليه 16 نائبا من أصل 290.

وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الاجتماع، إنه ما كان ينبغي لرئاسة البرلمان تسلم مشروع القانون والتصويت عليه لأنه ينبغي للحكومة تقديم لائحة إلى البرلمان تضم آليات مقترحة لتعطيل البلاد.

المصدر: روسيا اليوم