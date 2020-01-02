103 مليون من النفط الخام في الحقول بوسط و جنوب العراق لشهر الماضي

المستقلة .. اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت المستقلة، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من (106) مليونا و(265) الفا و(307 ) برميلا ( مائة وستة مليونا ومائتان وخمسة وستون الفا وثلاثمائة وسبعة برميلا ) ، بايرادات تجاوزت (6) مليارات و(700 ) مليونا و (174) الف دولار ( ستة مليارات وسبعمائة و مائة واربع وسبعون الف دولار ).

واوضح، ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (103) مليونا و (90) الفا و(550) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(827) الفا و(50) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (347) الفا و(707) برميلا.

واشار، الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(428) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(326) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (91) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان (11) الف برميل باليوم ، وبمجموع صادرات بلغت (347.707) الف برميل.

واضاف جهاد، ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (63.051) دولارا .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .