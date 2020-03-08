1000 جندي إسرائيلي بالعزل الصحي

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن أربع حالات جديدة مصابة بفايروس الكورونا، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، كشفت عن أربع حالات جديدة مصابة بالكورونا، من بين المسافرين الذين عادوا مؤخرا من رحلات سياحية في أوروبا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن حوالى 80 ألف إسرائيلي يتواجدون حاليا بالعزل الصحي، لمدة أسبوعين، ضمن اجراءات الفحص الاجباري، لضمان خلوهم من الفايروس.

من جهتها أفادت صحيفة “معاريف”، أن إسرائيل تدرس وضع القادمين من أمريكا بالعزل الصحي، خوفا من تفشي الكورونا، اضافة الى منع استقبال الرحلات الجوية من عدة دول بالعالم.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإلى جانب الـ25 حالة مصابة بفايروس الكورونا في إسرائيل، هناك 19 حالة بمناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، تحديدا في مدينة بيت لحم.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، يتعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مع الكورونا على انها حالة حرب، وأن وزارة الصحة الإسرائيلية تسعى جاهدة لمنع تفشي الفايروس في البلاد.

من جانبها كشفت قناة “كان” العبرية، أن وزارة الجيش الإسرائيلي، أجرت مساء أمس السبت، جلسة تقدير موقف خاصة، لمناقشة التعامل مع تفشي فايروس الكورونا بالجيش أو في إسرائيل.

ولمحاربة الفايروس، لفت موقع “والا”، الى أن الجيش، يمنع أي فلسطيني من بيت لحم من دخول البلاد، وذلك لمنع نقل الكورونا الى إسرائيل، مشيراً الى أن 1040 جنديا إسرائيليا يتواجدون حاليا بالعزل الصحي.