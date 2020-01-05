100.000 درجة وظيفية للعقود والأجراء اليوميين في اللجنة المالية النيابية

المستقلة /أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن أكثر من 40% من الدرجات الوظيفية التي ستتوفر إثر قانون التقاعد الجديد –التي تقدر بـ261 الف درجة – ستخصص لتثبيت العقود والأجراء اليوميين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري: إن “يؤمل توفر نحو 261 الف درجة وظيفية ناتجة عن إحالة مجموعة كبيرة من الموظفين الى التقاعد إثر قانون التقاعد الجديد”، مؤكداً أن “مايقارب 40 أو 50% من هذه الدرجات ستخصص لتثبيت العقود والأجراء اليوميين”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أكد في وقت سابق، عدم وجود استثناءات كبيرة في قانون التقاعد العام.

وذكر الكعبي في بيان تلقته” المستقلة ” أنه “لن تكون هناك استثناءات كبيرة في قانون التقاعد، بهدف ضمان توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين والعاطلين عن العمل”.