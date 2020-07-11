( 100 ) نائب يوقعون على رفض قرار تمديد شركات الهاتف النقال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وقع أكثر من ( 100 ) نائب في البرلمان على رفض قرار تمديد شركات الهاتف النقال .

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “قرار تمديد رخصة شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة المركزية ، واجه رفضا برلمانيا وشعبيا “. وأوضح إن “أكثر من ( 100 ) نائب وقعوا على رفض قرار تمديد شركات الهاتف النقال “.

وأضاف على الحكومة طرح موضوع رخصة شركات الهاتف النقال على اللجان المختصة في البرلمان “، مؤكدا إن “الكاظمي يتعرض الى ضغوط بشأن تمديد رخصة شركات الهاتف النقال وهذا ليس مبررا “.

ودعا الموسوي مجلس ” الوزراء التمديد لشركات الهاتف لأشهر لحين إطلاق شبكة وطنية للهواتف النقالة “.