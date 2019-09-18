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100 مليون دينار شهريا لمرضى السرطان في كربلاء

18/09/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. خصص مجلس محافظة كربلاء ، اليوم الأربعاء، مبلغ 100 مليون دينار شهريا لمعالجة مرضى السرطان في المحافظة .

وقال رئيس المجلس علي عبد المالكي لـــ ( المستقلة ) إن “مجلس المحافظة خصص مبلغ 100 مليون دينار شهريا لمعالجة مرضى السرطان في المدينة “،مبينا إن ” قرار التخصيص جاء خلال الجلسة التشريعية الأسبوعية رقم  21 للفصل التشريعي السادس عشر “.

من جانب أخر ، نظم فريق بازار انامل بابلية في كربلاء المقدسة معرضه الخيري التاسع لدعم مرضى السرطان الراقدين بمركز الامام الحسين عليه السلام للاورام السرطانية”.

وقالت مسؤولة الفريق فاطمة علي لـــ ( المستقلة ) إن “المعرض شارك فيه 30 مشتركا من مختلف المحافظات ، الغاية تهدف دعم المصابين “.

وأكدت إن “ريع المعرض الذي تضمن حرفا يدويا، وملابس والعاب اطفال، وحلويات، واكسسوارات، وحاجيات منزلية، وكماليات،  سيكون لشراء الجرع الكيميائية للأطفال المصابين بالمرض  “.

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